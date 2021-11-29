ЕС принял новый пакет санкций против Беларуси

"Совет ЕС утвердил пятый пакет индивидуальных запретительных мер против физических и юридических лиц в связи с гибридными действиями Белоруссии по использованию мигрантов для оказания давления на государства Евросоюза, – говорится в заявлении. – Санкции вступят в силу с момента публикации в "Официальном журнале ЕС" в четверг". В этой публикации будут названы имена и названия всех фигурантов черного списка.

Совет Евросоюза (ЕС) утвердил в четверг пятый пакет санкций против Белоруссии в связи с миграционным кризисом на границе с этой страной. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении Совета ЕС, пишет ТАСС.

В новый санкционный пакет вошли порядка 25 физических и юридических лиц, включая авиакомпанию "Белавиа".

Пятый пакет санкций ЕС против Белоруссии предусматривает рестрикции в отношении 11 юридических лиц, сообщил замглавы МИД Польши Марчин Пшидач. "В санкционном списке находятся 11 субъектов хозяйственной деятельности Белоруссии", – сказал он. Как пояснил Пшидач, это "те субъекты, которые непосредственно участвовали в преднамеренной перевозке мигрантов и их сборе на территории Белоруссии, а потом транспортировке на границу, но также и субъекты химической отрасли, авиационного сектора, отрасли, занимающейся запчастями для автомобилей".

В новый санкционный список ЕС включены 17 человек за причастность к перевозке мигрантов и нарушения прав человека в Белоруссии. По словам замглавы МИД Польши, в списке находятся "17 человек, участвующих в гибридной операции по перевозке мигрантов и переброске их на границу". "Также в списке есть лица, которые несут ответственность за нарушение прав человека в Белоруссии", – добавил он. Как подчеркнул Пшидач, санкции "являются своего рода ответом, а также сигналом для властей в Минске о прекращении агрессивной политики". "Если бы они [власти Белоруссии] изменили свой подход, Евросоюз также стремился бы вырабатывать другие решения"– добавил он, указав, что главная цель Польши – стабилизация ситуации и освобождение заключенных в тюрьмы людей.

В среду очередной блок санкций одобрили постоянные представители 27 стран Евросоюза. На данный момент в черный список ЕС в отношении Белоруссии включены 166 физических лиц и 15 организаций. Как заявил ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, в Минске спокойно относятся к намерению ЕС ввести новые пакеты санкций. Белорусская экономика, по его словам, успешно справляется с этим давлением.