С начала этого года подразделения Госпогранслужбы Украины ликвидировали 4 канала торговли людьми. Также не допустили вывоз за границу 24 потенциальных жертв этих схем. Об этом сообщает сайт Государственной пограничной службы Украины.

«Всего с начала года подразделения ГПСУ задержали 4 организаторов и 8 пособников, не допустили вывоз за границу 24 потенциальных жертв торговли людьми. А также начато 19 уголовных производств, объявлено 14 подозрений, вынесено 3 обвинительных приговора в отношении 3 лиц, один из которых приговорен к реальному сроку. Кроме того, в течение года было прекращено функционирование 4 каналов торговли людьми в рамках уголовного производства по ст.149 УКУ (Торговля людьми)», – говорится в сообщении.