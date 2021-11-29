Икрам Нур, автор haqqin.az 20:41

На границе Ирана и Афганистана 1 декабря произошли боестолкновения между иранской армией и подразделениями талибов. Афганские медиа утверждали, что боевикам «Талибана» в ходе боестолкновений удалось захватить два контрольно-пропускных пункта на иранской стороне границы. Однако иранские СМИ опровергли эту информацию. В результате переговоров между иранскими пограничниками и талибами удалось прекратить боевые действия. Как сообщается, убитых и раненых с обеих сторон нет.

Как это обычно и бывает в последнее время, обмен ударами между иранскими пограничниками тут же оброс слухами и самыми фантастическими домыслами. Тут и полтора десятка погибших, и захваченные талибами иранские КПП, и стягивание к границе воинских подразделений. Словом, большой информационно-пропагандистский набор лжи, включая видео, снятое вообще в Джелалабаде. «Акулам пера и гиенам клавиатуры», кинувшимся комментировать произошедшее, совершенно невдомек, что афганско-иранская граница то еще горячее местечко. Покой здесь или только снится, или становится для кого-то вечным. Караваны наркокурьеров-контрабандистов здесь обыденная реальность, и дня не проходит, чтобы кто-то не попытался нелегально пересечь границу в том или ином направлении. Несколько лет назад Иран принял решение строить здесь «Большую стену», поскольку иных способов охраны границы от хорошо вооруженных групп наркокурьеров, контрабандистов, тесно связанных с белуджскими сепаратистами, в этой гористо-пустынной местности у него не осталось. Это не просто стена, вроде той Великой Китайской, а сложный инженерный комплекс. Где есть и колючая проволока, и системы видеонаблюдения, и беспилотные летательные аппараты, и мины, и автоматические пулеметы. И само собой капитальные форты, прикрытые стенами.

Именно в это предполье, в промежуток, между фортами и стенами, за неизвестной пока надобностью зашли вчера около 16 часов по московскому времени несколько иранских фермеров. Возможно, мы вскоре узнаем, что им там понадобилось. Возможно, это были и не фермеры вовсе, а делегация по встрече контрабандного товара. На афганско-иранской границе возможно все. Талибы с той стороны решили, что иранцы вторглись на их территорию – и открыли огонь из автоматического оружия. Иранские пограничники решили, что их обстреливают – и ответили тем же. Пока стороны разобрались, уже говорили и гаубицы Д-30, и минометы, и крупнокалиберные пулеметы. К великому счастью, все обошлось без жертв. И огонь удалось прекратить путем переговоров.