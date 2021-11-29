В Ереване полиция задержала в ходе зачистки 16 воров в законе и криминальных авторитетов. Об этом сообщает издание News.am.

26 ноября армянские правоохранители провели крупнейшую в стране спецоперацию по борьбе с криминальной субкультурой. Среди задержанных представителей криминального мира – 56-летний гражданин России, вор в законе Александр Макарян, известный как Ало Шаумянский.

В полицию принудительно доставили жителей Еревана – 55-летнего Рубена Костаняна (Бого), 52-летнего Ашота Аветисяна (Асмика), 62-летнего Андраника Тертеряна, 42-летнего Жирайра Брутяна (Малатиаи Жиро), Самвела Арутюняна (Манети тха Само), 41-летнего Рафаела Назаряна, 46-летнего Юру Удоева, 57-летнего Джинди Амаряна, 53-летнего Андраника Согояна (Запа), 45-летнего вора в законе Армена Манукяна (Сево), 44-летнего Арсена Мкртчяна, 44-летнего Артема Арутюняна (Артема Каневского) и 53-летнего Воскана Мнацаканяна. Также были задержаны 41-летний Ара Бандурян (Норатусци Ара) и 51-летний Паруйр Григорян, которые не являются жителями столицы республики.