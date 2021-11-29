Сахиль Бабаев на министерской конференции рассказал об устойчивом демографическом развитии

Отвечая на вопросы 6-го министерского диалога конференции, С.Бабаев подчеркнул, что Азербайджан является страной со стабильными темпами демографического развития и политикой, направленной на их поддержание. Министр сообщил, что в рамках стратегии по обеспечению устойчивого демографического развития страны существует эффективная система социальной защиты и социального обеспечения. С.Бабаев также отметил проводимые в стране активные программы занятости, регулирование рынка труда и другие меры, направленные на социальное обеспечение населения. Министр рассказал о работе, проделанной в области обеспечения достойной занятости молодежи, пожилых людей, женщин, людей с ограниченными возможностями и других социально уязвимых групп, а также отметил проводимую в стране политику активного старения.

Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев и представители ведомства приняли участие в министерской конференции «Демографическая толерантность: пути развития общества в мире быстрых демографических изменений», организованной правительством Болгарии и Фондом народонаселения ООН. Об этом сообщается на сайте Министерства труда и социальной защиты населения.

С.Бабаев подчеркнул, что в прошлом году азербайджанская армия под руководством президента, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами страны Ильхама Алиева одержала историческую победу в Отечественной войне и освободила находившиеся почти три десятка лет под армянской оккупацией земли Азербайджана. Он рассказал о том, что в настоящее время на этих территориях ведутся работы по восстановлению на основе концепции «умного села» и «умного города». Он отметил, что одна из основных целей - эффективно организовать возвращение населения в эти районы.

Бабаев рассказал о реформах в системе труда, занятости и социальной защиты в Азербайджане, расширении активных мер занятости и электронных услуг. Он отметил принятые меры по легализации неформальной занятости, расширению социальной инфраструктуры, обеспечению доступа к социальным услугам для каждого гражданина, особенно пожилых людей. Он отметил, что за последние три года расходы на финансирование социальной защиты и социальных выплат в Азербайджане увеличились на 60%. По его словам, политика направлена на обеспечение благосостояния граждан, обеспечение комплексности и адресности системы социальной защиты, создание доступа к быстрым, удобным и прозрачным услугам в социальной сфере.

Министр подчеркнул важность подобных диалогов для продолжения совместных усилий по надежному финансированию социальной политики с точки зрения минимизации воздействия изменения демографической структуры населения, стремительного развития новых технологий, пандемии, глобального потепления и других факторов.