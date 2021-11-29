"Наша цель – укрепить стратегическое партнерство с Азербайджаном посредством встреч на высоком уровне", – сказал Дик.

В частности, Джордж Дик отметил, что связи Азербайджана и Израиля гораздо древнее их дипломатических отношений. Еврейская община в Азербайджане является одной из самых больших в мире. Азербайджанская община в Израиле также достаточно большая.

В преддверии 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Израилем посол этой страны в Баку Джордж Дик провел обширную пресс-конференцию, в ходе которой дал оценку прошлому, настоящему и будущему отношений между двумя странами, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

Посол также поздравил азербайджанский народ с победой в Отечественной войне, добавив, что Израиль всегда поддерживал территориальную целостность Азербайджана.

По словам дипломата, Израиль также активно оказывал гуманитарную помощь Азербайджану, в том числе делегация израильских врачей участвовала в лечении азербайджанских солдат, получивших ранения на войне. Кроме этого, Израиль сотрудничает с Азербайджаном в деле восстановления освобожденных территорий.

Касаясь перспектив развития отношений между двумя странами, Джордж Дик отметил, что открытие торгового представительства Азербайджана в Израиле стало главным достижением недавнего времени в отношениях между двумя странами. Азербайджанский флаг впервые официально развевается в небе Израиля.

Посол также выразил надежду на то, что открытие торгпредства способствует открытию в будущем посольства Азербайджана в Израиле.

У Джорджа Дика спросили и о развитии отношений между Азербайджаном и Израилем в оборонной сфере. Посол дипломатично уклонился от ответа, ответив, что не может комментировать вопросы, касающиеся обороны и безопасности. Вместе с тем, по его словам, отношения между странами развиваются во всех сферах.

«Флаги Израиля, развевающиеся на улицах Баку, свидетельствуют о глубоких отношениях не только на государственном уровне, но и между народами Азербайджана и Израиля», – сказал посол.