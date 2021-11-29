Во Франции мужчина в костюме ниндзя напал с саблей на полицейских
Две сотрудницы полиции получили ранения в коммуне Шербур на северо-западе Франции в результате нападения мужчины в костюме ниндзя, вооруженного саблей, передает France Bleu.
Инцидент произошел в четверг, когда две женщины-полицейские пытались задержать мужчину, подозреваемого в угоне автомобиля. Мужчина, одетый в костюм ниндзя, с саблей в руках вышел из угнанной машины и направился к сотрудницам полиции, после чего нанес им ранения. Третий полицейский, ждавший коллег в автомобиле, открыл огонь по нападавшему, он серьезно ранен.
Пострадавших сотрудниц правоохранительных органов госпитализировали.