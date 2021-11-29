В результате оперативно-розыскных мероприятий, осуществленных сотрудниками Сабунчинского РУП начиная с 15 ноября текущего года, в Забрате, Бакыханове, Балаханы и других поселках района были задержаны 27 человек, обвиняемых в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает МВД Азербайджана.

У задержанных было обнаружено в общей сложности 2 кг наркотических средств и психотропных веществ.

В связи с этим в районном управлении полиции ведется расследование.