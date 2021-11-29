Сотрудники полиции пытаются начать переговоры с мужчиной у здания ООН в Нью-Йорке, который предположительно вооружен обрезом, прогресса пока нет. Об этом сообщил ТАСС в четверг сотрудник полиции на месте событий.

"Мы пытаемся вступить в переговоры. В остальном ситуация без изменений, он остается на прежнем месте у входа со стороны 43-й улицы", – сказал собеседник.

О мотивах вооруженного человека ничего не известно. При этом пресс-служба ООН сообщила, что угрозы персоналу организации нет. Полиция в свою очередь заявила об отсутствии угрозы для общественности в связи со сложившейся ситуацией.