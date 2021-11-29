Байрамов в Стокгольме: Армения не выполняет все обязательства в рамках Трехстороннего заявления
Армения все еще не выполняет все обязательства в рамках трехстороннего заявления от 10 ноября. Об этом в ходе встречи СМИД ОБСЕ сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.
По его словам, Армения все еще не вывела всех военных с территории Азербайджана, а препятствие для разблокировки всех экономических и транспортных сообщений в регионе должно быть прекращено.
"Это очень важная мера по укреплению доверия и поствоенной нормализации, это также несет огромную экономическую пользу для всех заинтересованных сторон", – сказал он.
Байрамов отметил, что скорейшее открытие Зангезурского коридора необходимо не только для запуска грузо- и пассажироперевозок, но и разблокировки транспортных коммуникаций между Азербайджаном и Арменией.
"Это будет способствовать развитию сотрудничества и создаст беспрецедентные возможности для всего региона", – отметил Байрамов.