Байрамов в Стокгольме: Армения не выполняет все обязательства в рамках Трехстороннего заявления

Армения все еще не выполняет все обязательства в рамках трехстороннего заявления от 10 ноября. Об этом в ходе встречи СМИД ОБСЕ сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

По его словам, Армения все еще не вывела всех военных с территории Азербайджана, а препятствие для разблокировки всех экономических и транспортных сообщений в регионе должно быть прекращено.

"Это очень важная мера по укреплению доверия и поствоенной нормализации, это также несет огромную экономическую пользу для всех заинтересованных сторон", – сказал он.