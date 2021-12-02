Папа Римский заявил о национализме в Европе

Прогресс в Европе невозможен без отказа от националистических настроений, которые наблюдаются в регионе. Об этом заявил 2 декабря Папа Римский Франциск в ходе выступления перед высшим руководством Кипра, представителями гражданского общества и дипломатического корпуса страны, пишет ТАСС.

"Европейскому континенту необходимо единство и примирение. И стены страха, запреты, продиктованные националистическими интересами, не способствуют прогрессу. И одного экономического подъема недостаточно для безопасности и стабильности", – сказал понтифик, который находится на Кипре с апостольским визитом.