2 декабря 2021, 23:32

В апреле 2021 года команда иранских ученых-ядерщиков, завербованных «Моссадом», помогла устроить взрыв на одном из самых защищенных ядерных объектов Ирана – обогатительном комбинате в Натанзе. Такая версия изложена в статье англоязычного издания The Jewish Chronicle, опубликованной сегодня, 2 декабря. Издание утверждает, что ему стали известны подробности трех операций «Моссада» против иранской ядерной программы, реализованных за последние полтора года. Речь о двух взрывах на ядерных объектах в Натанзе и атаке беспилотника на завод центрифуг в Карадже. Три эти операции планировались серией. Их реализовала команда из 1000 аналитиков, технических специалистов, разведчиков и агентов «в поле».

2 июля 2020 года произошел загадочный взрыв на складе Иранского центра усовершенствованных центрифуг (ICAC) в Натанзе. Это центр – ключевой узел в сети ядерных предприятий, развернутой по всему Ирану. По данным The Jewish Chronicle, годом ранее израильские разведчики, выдававшие себя за оптовых поставщиков, продали иранским чиновникам стройматериалы для использования в цехе калибровки центрифуг. Строительные блоки были заполнены изнутри взрывчаткой. Их использовали при возведении зала. Год они ждали своего момента, а затем израильский агент нажал кнопку – и произошел взрыв. Склад использовался для точной калибровки центрифуг - жизненно важной части в сложном процессе обогащения урана. Взрыв причинил серьезный ущерб, уничтожил значительное количество оборудования и резко затормозил иранскую ядерную программу. Около 10 иранских ученых-ядерщиков были завербованы израильскими агентами и согласились помочь разрушить подземный зал центрифуг в Натанзе. При этом они не знали, кто «на другом конце провода», и считали, что работают на международные диссидентские группы, утверждает издание. Получить доступ к подземному залу было непросто: он защищен от атак с воздуха 12 метрами бетона и стали. В зале размещались до 5 тысяч центрифуг, используемых для обогащения урана. Взрыв прогремел 11 апреля, после того, как Иран заявил, что он начал использовать на этом объекте современные центрифуги IR-5 и IR-6, что является вопиющим нарушением ядерной сделки 2015 года. Дистанционно были взорваны бомбы, заложенные там заранее при содействии некоторых из ученых-ядерщиков, утверждает The Jewish Chronicle. Взрыв разрушил независимую внутреннюю энергосистему, питавшую центрифуги. Это вызвало отключение электроэнергии во всем комплексе.