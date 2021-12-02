В Испании выставили на аукцион телеграмму, которую лидер нацистской Германии Адольф Гитлер написал испанскому военачальнику, командиру «Голубой дивизии», воевавшей против СССР на советско-германском фронте, генералу Муньосу Грандесу. Об этом сообщает Daily Mail.

Телеграмма была отправлена 2 января 1942 года.

В ней Гитлер поблагодарил Грандеса за поздравление в начале года и выразил уверенность в том, что борьба с врагами будет продолжаться успешно. По мнению лидера нацисткой Германии, «окончательная победа» будет за ними.