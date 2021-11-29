Байрамов в Стокгольме встретился с главами МИД ряда стран ФОТО
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Португалии Аугусто Сантосом Силвой в рамках своего участия в 28-м заседании Совета министров ОБСЕ в Стокгольме. Об этом сообщили в МИД.
В ходе встречи стороны обсудили существующие двусторонние отношения между двумя странами, отметив потенциал для развития, особенно в экономической сфере. Они также подчеркнули сотрудничество в рамках международных организаций, особенно с Европейским союзом и Организацией Объединенных Наций.
Отметив сотрудничество в области энергетики, министр Джейхун Байрамов подчеркнул роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы. Он коснулся перспектив сотрудничества с Евросоюзом в области альтернативной энергетики. В этой связи министр подчеркнул, что освобожденные территории объявлены зоной зеленой энергетики.
Глава МИД Азербайджана проинформировал собеседника о текущей ситуации в регионе, выполнении многосторонних заявлений и открытии коммуникационных линий.
Далее Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Республики Исландия Тордисом Колбруном Рейкфьордом Гильфадоттиром.
В ходе встречи стороны обменялись мнениями об отношениях между двумя странами, особенно о перспективах развития сотрудничества в сфере альтернативной энергетики.
Отмечая, что Исландия имеет большой опыт в этой сфере и исландские компании готовы работать в Азербайджане.
Также обсуждены вопросы сотрудничества в рамках международных организаций, в том числе ОБСЕ.
Глава азербайджанского МИД встретился и со своим эстонским коллегой Евой-Марией Лийметс.
В ходе встречи Джейхун Байрамов проинформировал Лийметс о вопросах, связанных с реализацией трехсторонних заявлений, в том числе о мерах, принимаемых Азербайджаном по открытию транспортных коммуникаций в регионе. Он подчеркнул, что нормализация отношений с Арменией возможна на основе уважения принципов международного права, в частности суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ.
Собеседники отметили, что Азербайджан и Эстония плодотворно сотрудничают как на двусторонней основе, так и на ряде международных площадок, в том числе в рамках Европейского Союза.