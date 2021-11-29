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Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Португалии Аугусто Сантосом Силвой в рамках своего участия в 28-м заседании Совета министров ОБСЕ в Стокгольме. Об этом сообщили в МИД. В ходе встречи стороны обсудили существующие двусторонние отношения между двумя странами, отметив потенциал для развития, особенно в экономической сфере. Они также подчеркнули сотрудничество в рамках международных организаций, особенно с Европейским союзом и Организацией Объединенных Наций.

Отметив сотрудничество в области энергетики, министр Джейхун Байрамов подчеркнул роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы. Он коснулся перспектив сотрудничества с Евросоюзом в области альтернативной энергетики. В этой связи министр подчеркнул, что освобожденные территории объявлены зоной зеленой энергетики. Глава МИД Азербайджана проинформировал собеседника о текущей ситуации в регионе, выполнении многосторонних заявлений и открытии коммуникационных линий.

Далее Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Республики Исландия Тордисом Колбруном Рейкфьордом Гильфадоттиром. В ходе встречи стороны обменялись мнениями об отношениях между двумя странами, особенно о перспективах развития сотрудничества в сфере альтернативной энергетики. Отмечая, что Исландия имеет большой опыт в этой сфере и исландские компании готовы работать в Азербайджане. Также обсуждены вопросы сотрудничества в рамках международных организаций, в том числе ОБСЕ.