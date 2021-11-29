2 декабря в Берлине прошла торжественная церемония в честь Ангелы Меркель в связи с ее уходом с поста канцлера ФРГ. Церемонию под названием «Вечерняя заря» (Großer Zapfenstreich) организовал бундесвер, вооруженные силы Германии. Это мероприятие — ключевой момент перед уходом Меркель из правительства после 16 лет работы. Официально она покинет пост канцлера в начале следующей недели, до 8 декабря, пишет "Медуза".

Из-за антикоронавирусных ограничений церемонию провели в ограниченном формате. Ее посетили около 200 человек, в том числе — 52 человека, занимавших посты федеральных министров во время правления Меркель.

После короткого выступления Меркель военный оркестр исполнил несколько композиций, в том числе три — по выбору Меркель. Перед своим уходом канцлер попросила исполнить песню «матери немецкого панка» Нины Хаген «Du hast den Farbfilm vergessen» («Ты забыл цветную пленку»), а также песню Хильдегард Кнеф «Fur mich sollʼs rote Rosen regnen» («Для меня должен идти дождь из красных роз») и христианский гимн «Großer Gott, wir loben dich» («Боже, мы славим Тебя»).