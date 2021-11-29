Преемник Сулеймани угрожает "выбить зубы" США

Генерал предупредил, что "дни, когда США могли делать то, что они хотели, давно закончились". Отдельно Каани подчеркнул, что "Иран развил мощь и возможности".

Кроме того Исмаил Каани пригрозил США, чтобы не совершали никаких действий - иначе "ваши зубы будут выбиты изо рта".

"Мы говорим американцам, что у вас еще есть время покинуть регион в унижении, иначе вы будете изгнаны хуже, чем в Афганистане. Время, когда вы делали все что хотели и никто не мог ничего сказать, прошло. Время "бей и беги" закончилось. Теперь, если вы ударите, вы получите ответный удар", - заявил Каани.