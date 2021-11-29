Создается совместный турецко-азербайджанский университет

"Мы планируем создать в Азербайджане совместный университет. Этот университет будет развиваться наряду с наиболее престижными университетами Турции", - заявил председатель Совета высшего образования Турции Эрол Озвар на экономическом форуме (UEFA Baku 2021), организованном Азербайджанским государственным экономическим университетом (UNEC).

Эрол Озвар сообщил, что уже начаты работы над созданием совместного с Азербайджаном вуза.

"Реализация соглашения между двумя странами о высшем образовании требует серьезной работы. Это займет некоторое время, но мы стараемся быть готовыми к следующему учебному году. Такая модель, пожалуй, есть в мире. Это высшее учебное заведение будет реализовано по новой модели”, - добавил Озвар.

Председатель Совета высшего образования отметил, что план создания университета был реализован по совместному обращению глав двух государств.