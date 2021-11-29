Папян: Из-за Кочаряна и Саргсяна народ будет ненавидеть, но поддерживать Пашиняна ВИДЕО
«До тех пор, пока Роберт Кочарян и Саргсян будут оставаться в политике, народ будет голосовать за Пашиняна», - заявил в эфире «Фейгин Live» на YouTube-канале «Национально-демократический полюс» армянский юрист, дипломат, политолог и историк, бывший посол Армении в Канаде Ара Папян.
По мнению бывшего посла, сила ненависти к Кочаряну и Саргсяну недооценена: «К сожалению, во время выборов в июне этого года была такая же ситуация. То есть до тех пор, пока Роберт Кочарян и Саргсян будут оставаться в политике, народ будет голосовать за Пашиняна. Народ будет ненавидеть Пашиняна, но будет голосовать за него. Потому что будут больше ненавидеть Кочаряна, и бояться. Это, во-первых».
А во-вторых, как считает Папян, Кочарян в открытую выступил за присоединение Армении к России.
«Он сказал напрямую об этом. Он не ответил на вопрос, является ли он противником присоединения к России. Он просто сказал, что у него нет ответа на этот вопрос», - отметил политолог.