«До тех пор, пока Роберт Кочарян и Саргсян будут оставаться в политике, народ будет голосовать за Пашиняна», - заявил в эфире «Фейгин Live» на YouTube-канале «Национально-демократический полюс» армянский юрист, дипломат, политолог и историк, бывший посол Армении в Канаде Ара Папян.

По мнению бывшего посла, сила ненависти к Кочаряну и Саргсяну недооценена: «К сожалению, во время выборов в июне этого года была такая же ситуация. То есть до тех пор, пока Роберт Кочарян и Саргсян будут оставаться в политике, народ будет голосовать за Пашиняна. Народ будет ненавидеть Пашиняна, но будет голосовать за него. Потому что будут больше ненавидеть Кочаряна, и бояться. Это, во-первых».