Основная функция сотрудника - предоставлять подробную информацию о товарах и услугах в магазине посетителям с нарушениями речи и слуха, а также помочь им в коммуникации с другими сотрудниками. Основное требование к кандидату - знание языка жестов. Опыт продаж является желаемым условием.

Одна из ведущих торговых сетей страны - Kontakt – ищет консультанта по продажам со знанием языка жестов. Радующая сеть выступила с этой инициативой в целях лучшего обслуживания людей с нарушениями речи и слуха.

Желающие могут подать заявление здесь.

Отметим, сеть накануне Международного дня инвалидов представила проект «Контакт без ограничений» для обслуживания всех на равных условиях. Сейчас люди с инвалидностью могут самостоятельно прийти в магазин «Украинский круг» и получить информацию о продукции, а также выполнить другие операции. Для этого сеть полностью обновила инфраструктуру магазина. Вдобавок, во всех кассах и кредитных отделах сети приём для лиц с ограниченными возможностями и беременных осуществляется без очереди.

Kontakt - одна из крупнейших розничных сетей в Азербайджане, специализирующаяся на продаже электроники, бытовой техники, мебели, текстиля и других предметов домашнего обихода. Вы можете найти все, что ищете для дома, в магазинах Kontakt Home, в ассортименте которых более 30 000 видов товаров.

Kontakt является эксклюзивным дистрибьютором в Азербайджане мировых брендов, таких как Dyson, Electrolux, WAHL, Toshiba, Black&Decker, Hoffmann, официальным дистрибьютором более 30 международных брендов, среди которых Samsung, LG, Bosch, Huawei, Realme, Sony, Panasonic, BQ, Sonorous, Elari, Thomas, Beurer, Karcher, H Gala, Cassore, Simge и официальным центром продаж бренда Apple в нашей стране.

В настоящее время в стране в целом действует 33 магазина торговой сети и интернет-магазин kontakt.az. Найти адреса магазинов можно здесь.