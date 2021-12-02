Kontakt Home ищет сотрудника со знанием языка жестов вакансия
Одна из ведущих торговых сетей страны - Kontakt – ищет консультанта по продажам со знанием языка жестов. Радующая сеть выступила с этой инициативой в целях лучшего обслуживания людей с нарушениями речи и слуха.
Основная функция сотрудника - предоставлять подробную информацию о товарах и услугах в магазине посетителям с нарушениями речи и слуха, а также помочь им в коммуникации с другими сотрудниками. Основное требование к кандидату - знание языка жестов. Опыт продаж является желаемым условием.
Желающие могут подать заявление здесь.
Отметим, сеть накануне Международного дня инвалидов представила проект «Контакт без ограничений» для обслуживания всех на равных условиях. Сейчас люди с инвалидностью могут самостоятельно прийти в магазин «Украинский круг» и получить информацию о продукции, а также выполнить другие операции. Для этого сеть полностью обновила инфраструктуру магазина. Вдобавок, во всех кассах и кредитных отделах сети приём для лиц с ограниченными возможностями и беременных осуществляется без очереди.
Kontakt - одна из крупнейших розничных сетей в Азербайджане, специализирующаяся на продаже электроники, бытовой техники, мебели, текстиля и других предметов домашнего обихода. Вы можете найти все, что ищете для дома, в магазинах Kontakt Home, в ассортименте которых более 30 000 видов товаров.
Kontakt является эксклюзивным дистрибьютором в Азербайджане мировых брендов, таких как Dyson, Electrolux, WAHL, Toshiba, Black&Decker, Hoffmann, официальным дистрибьютором более 30 международных брендов, среди которых Samsung, LG, Bosch, Huawei, Realme, Sony, Panasonic, BQ, Sonorous, Elari, Thomas, Beurer, Karcher, H Gala, Cassore, Simge и официальным центром продаж бренда Apple в нашей стране.
В настоящее время в стране в целом действует 33 магазина торговой сети и интернет-магазин kontakt.az. Найти адреса магазинов можно здесь.