Азербайджанец может стать лидером иракских шиитов

Новым лидером иракских шиитов может стать 72-летний Мухаммед Бекир Аль-Иревани, который является азербайджанцем по национальности, передает турецкая газета Yeni Akit.

Отмечается, что смерть религиозного лидера Мохаммеда Саида аль-Хакима (1934-2021) в Наджафе, одном из шиитских религиозных центров в Ираке, а также то, что действующий лидер шиитов находится в возрасте 91 года, стали причиной дискуссий на тему, кто возглавит религиозное течение.

На данный момент одним из вероятных претендентов на этот пост является этнический азербайджанец Мухаммед Бекир Аль-Иревани. Семья 72-летнего Аль-Иревани считается очень известной и влиятельной в иракском Наджафе, они переехали сюда после того, как в 1820 году город Иреван, который в настоящее время является столицей Армении, перешел в руки русских. Мухаммед Бекир Аль-Иревани владеет азербайджанским и турецкими языками, периодически читает проповеди на этих языках.