Другой Нахчыван после Зангезурского коридора статья концептуальная
Переговоры Владимира Путина и Ильхама Алиева в Сочи и последовавшая затем трехсторонняя встреча с Николом Пашиняном внесли определенный оптимизм в прогнозы сроков реализации позиций азербайджано-армянского соглашений от ноября 2020-го и января 2021 года.
На этой неделе комиссия вице-премьеров Азербайджана, Армении и России собралась в Москве, чтобы подвести итоги сочинской встречи лидеров и объявить о решениях, которые были согласованы.
Спустя год после завершения конфликта со скрипом и инцидентами, но все же стартует процесс делимитации и демаркации азербайджано-армянской границы. Очевидно, что процесс открытия коммуникаций между Арменией и Азербайджаном уже не за горами.
Нахчыванская автономия оказывается одним из ключевых бенефециаров в возобновлении и дальнейшем развитии транспортного узла на границах Азербайджана, Турции, Армении и Ирана.
Без западно-зангезурского/мегринского участка в Армении, этот проект не сможет стартовать. Но решающая роль здесь, если говорить о намерениях и об объемах работ принадлежит Азербайджану. На его плечах: строительство автомагистралей, линий электропередач, коммунальных и технических трубопроводов. И главный проект - постройка железной дороги из глубины территории страны до границы с Арменией – Горадиз-Агбянд, плюс комплексная модернизация магистралей и развязок в районе маршрута.
В свою очередь, узел переплетения коридоров - трансвидовые развязки путей и направлений движения, инфраструктура логистики и сопутствующей авто и ж.д инфраструктуры в значительной степени сосредоточено на территории Нахчыванской автономии.
В 2022 году к региону будет приковано серьезное внимание не только Баку, но и зарубежных субъектов хозяйственно-экономической деятельности, рассматривающих этот коридор в перечне своих интересов, речь идёт не только о Турции, России, Армении, Иране. Но и о всех заинтересованных в расширении маршрутов в створе МТК "Север-Юг".
Перспектива торгово-логистического узла
К началу строительства нахчыванско-зангезурского узла сложилась наиболее удачная конъюнктура в трансевразийских перевозках за все постсоветские годы.
Во-первых, благодаря пандемии стал активно функционировать трансевразийский ж.д маршрут, включая его каспийский сегмент. Рост транзитных контейнерных перевозок АЗЖД по маршруту Баку-Тбилиси-Карс за 9 месяцев 2021 года составил 84% (17634 контейнера). Причем, это не просто восстановление после падения в 2020 году, а новая тенденция.
Во-вторых, как следствие той же причины произошел тарифный скачок. По данным аналитики ОАО РЖД, перевозка из Китая сухопутным маршрутом Казахстан-Россия-Белоруссия стала в три с половиной раза дешевле, чем перевозка морем, тогда как в начале года разница составляла два раза, а до октября 2020 года сухопутный маршрут был и вовсе дороже.
Это значит, что любая транспортная альтернатива, встроенная как сегмент в магистральный маршрут трансевразийских перевозок быстрее окупит вложения (МТК "Север-Юг" является такой альтернативой для многих стран). Не говоря уже о местных, региональных интересах. В масштабе Нахчывана это будет касаться транспорта (складской логистики), промышленности и аграрной деятельности в автономии.
Эти выводы подтверждают опубликованные на днях оценки ЕАБР относительно перевозок по МТК к 2030 году: в базовом сценарии 14,6 млн тонн, в оптимистичном - 24,7 млн тонн. Часть этого грузопотока пройдет через Нахчыванский узел в Джульфе.
Не будем забывать, что трансвидовые перевозки, включают в себя и авиационный сегмент. Активные работы в этой сфере были начаты накануне пандемии и продолжены в прошлом году. Сдана в эксплуатацию вторая взлетно-посадочная полоса в аэропорту столицы автономии. Теперь, будет обеспечена беспрерывная работа воздушной гавани в случае, если одна из ВПП будет закрыта на ремонт или техобслуживание.
Развитие авиатранспорта усилит связность регионального транспортного узла. Повысит торговую и туристическую активность. В данной сфере автономия обладает практически ещё мало задействованными ресурсами в сфере медицинского туризма, делового туризма - проведение конференций, тренингов, международных семинаров и выставок.
Текущее развитие автономии
Региональные темпы роста региона оказались несколько снижены в сравнении с основной территорией страны. Так, в первом полугодии 2021 года ВРП (валовый региональный продукт) показал прирост около 0,5%. Но в структуре на душу населения - увеличился на 1% и составил 2875,7 маната.
Показательна регионально-отраслевая специфика: в структуре ВРП лидирует промышленная сфера с долей 30,2%. По сравнению с соответствующим периодом 2020 года в I полугодии 2021 года объем промышленной продукции увеличился на 1%, средств, направляемых в основной капитал, – на 0,4% (в основном строительство, и это больше чем по стране в целом), сельскохозяйственной продукции – на 3%, грузоперевозок в транспортном секторе – на 0,3%, услуг информации и связи – на 8,2%.
Если говорить об основных фондах (речь об инвестициях в неуглеводородную промышленность, аграрный, складской сектор, и т.д.) то показатели Азербайджана на душу населения являются достаточно скромными в рейтинге ОЭСР. Однако сейчас, после начала восстановления в Зангезурском и Карабахском экономических районах и стратегического разворота к производственно-товарной экономике, Азербайджан получил широкие возможности для увеличения инфраструктурных инвестиций, особенно в модернизацию железных дорог, улучшение орошения, водоснабжение и водоотведение. Предоставление инфраструктурных услуг является весьма различным в разных регионах страны, сельские районы зачастую лишены внимания, которое сосредоточено на столичном бакинском регионе.
В этом аспекте и для Нахчыванской автономии открываются широкие возможности роста в течении 2030-х годов. Несмотря на климатические и геофизические сложности - почти 75% территории лежит на высоте более 1 тыс метров, в регионе имеются такие необходимые в нынешнем глобальном технологическом цикле - молибденовые и полиметаллические руды. Для регионального развития - месторождения облицовочного камня, щебня и другого сырья для производства современных стройматериалов.
Серьезным толчком к развитию промышленности региона станет газопровод Ыгдыр-Нахчыван. Он будет рассчитан на ежегодные поставки 500 млн кубометров азербайджанского газа из Турции, что позволит в полном объеме обеспечить потребности автономии с населением в 500 тыс. человек и ежегодным спросом на газ в объеме 500 млн кубометров. Ресурсы газа позволят поднять энерговооруженность местных предприятий и реализовывать новые, ранее недоступные проекты.
В заключении, о ряде перспективных проектах, которые можно реализовать в регионе:
- сборка сельхозтехники готовыми машинокомплектами на производственной базе Нахчыванского автозавода.
Естественно, это потребует серьезной модернизации предприятия. В то же время, транспортная развязка с учётом продления/модернизации ж.д магистрали до Турции позволит использовать сразу несколько рынков потенциальных потребителей данной техники: Иран, Турция, ж.д доставка позволит дотянуться и до Средней Азии (Туркмении и Узбекистана). Сегодня новые технологии в хлопкоуборочных машинах, комбайнах, несут функции "точного земледелия", что позволяет заменить три-четыре старых комбайна одним новым. Рынок сельхозтехники в 2020-2021 годах вырос на 30%, по ряду сегментов на 60%. В Нахчыване можно постепенно освоить сборку как тяжёлой техники российских и турецких производителей, так и сборку миникультиваторов для фермерских хозяйств;
- развитие складского бизнеса и логистики.
Вся сеть сквозного автомобильного и ЖД сообщения по территории автономии представляет собой потенциал для аккамуляции грузов, сортировки и упаковки.
При этом, существует дефицит складских мощностей, что потребует инвестиции в основные фонды по их строительству.
Развитие в Нахчыване подобного складского профиля для обеспечения бесперебойных поставок может привлечь интересы крупных инвесторов, таких как РЖД.
С точки зрения формирования эффективной логистики в коридоре "Север-Юг" необходимо формирование сети терминалов, где груз будет накапливаться, обрабатываться и подготавливаться к отправке потребителю.
Помимо прочего, в Азербайджане в целом необходимо развивать температурные склады, что обеспечит непрерывную "холодную цепь": когда соблюдены все условия, обеспечивающие оперативность обработки и сохранность груза;
- включение транзитного потенциала автономии в МТК "Север-Юг".
Анализ логистики поставок на национальных рынках вдоль МТК показал существенные возможности для контейнеризации по всем корреспондирующим торговым парам (между странами) к 2027-2030 годам. Основными на данный момент и к 2030 являются: продовольствие (за исключением зерна и масла наливом) с совокупным потенциалом от 69 до 164 тыс. ДФЭ к 2030 году; металлы (черные и цветные, изделия из металлов) с совокупным потенциалом от 54 до 113 тыс. ДФЭ; древесина, изделия из дерева, бумага с совокупным потенциалом от 31 до 68 тыс. ДФЭ; машины и оборудование с совокупным потенциалом от 27 до 60 тыс. ДФЭ; минеральные удобрения с совокупным потенциалом от 16 до 34 тыс. ДФЭ; текстиль, текстильные изделия и обувь с совокупным потенциалом от 15 до 24 тыс. ДФЭ к 2030 году.
Часть этого потока будет проходить через железнодорожный узел в Джульфе…