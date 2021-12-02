Александр Караваев, автор haqqin.az 10:27

Переговоры Владимира Путина и Ильхама Алиева в Сочи и последовавшая затем трехсторонняя встреча с Николом Пашиняном внесли определенный оптимизм в прогнозы сроков реализации позиций азербайджано-армянского соглашений от ноября 2020-го и января 2021 года. На этой неделе комиссия вице-премьеров Азербайджана, Армении и России собралась в Москве, чтобы подвести итоги сочинской встречи лидеров и объявить о решениях, которые были согласованы. Спустя год после завершения конфликта со скрипом и инцидентами, но все же стартует процесс делимитации и демаркации азербайджано-армянской границы. Очевидно, что процесс открытия коммуникаций между Арменией и Азербайджаном уже не за горами.

Нахчыванская автономия оказывается одним из ключевых бенефециаров в возобновлении и дальнейшем развитии транспортного узла на границах Азербайджана, Турции, Армении и Ирана. Без западно-зангезурского/мегринского участка в Армении, этот проект не сможет стартовать. Но решающая роль здесь, если говорить о намерениях и об объемах работ принадлежит Азербайджану. На его плечах: строительство автомагистралей, линий электропередач, коммунальных и технических трубопроводов. И главный проект - постройка железной дороги из глубины территории страны до границы с Арменией – Горадиз-Агбянд, плюс комплексная модернизация магистралей и развязок в районе маршрута. В свою очередь, узел переплетения коридоров - трансвидовые развязки путей и направлений движения, инфраструктура логистики и сопутствующей авто и ж.д инфраструктуры в значительной степени сосредоточено на территории Нахчыванской автономии. В 2022 году к региону будет приковано серьезное внимание не только Баку, но и зарубежных субъектов хозяйственно-экономической деятельности, рассматривающих этот коридор в перечне своих интересов, речь идёт не только о Турции, России, Армении, Иране. Но и о всех заинтересованных в расширении маршрутов в створе МТК "Север-Юг". Перспектива торгово-логистического узла К началу строительства нахчыванско-зангезурского узла сложилась наиболее удачная конъюнктура в трансевразийских перевозках за все постсоветские годы. Во-первых, благодаря пандемии стал активно функционировать трансевразийский ж.д маршрут, включая его каспийский сегмент. Рост транзитных контейнерных перевозок АЗЖД по маршруту Баку-Тбилиси-Карс за 9 месяцев 2021 года составил 84% (17634 контейнера). Причем, это не просто восстановление после падения в 2020 году, а новая тенденция.

Во-вторых, как следствие той же причины произошел тарифный скачок. По данным аналитики ОАО РЖД, перевозка из Китая сухопутным маршрутом Казахстан-Россия-Белоруссия стала в три с половиной раза дешевле, чем перевозка морем, тогда как в начале года разница составляла два раза, а до октября 2020 года сухопутный маршрут был и вовсе дороже. Это значит, что любая транспортная альтернатива, встроенная как сегмент в магистральный маршрут трансевразийских перевозок быстрее окупит вложения (МТК "Север-Юг" является такой альтернативой для многих стран). Не говоря уже о местных, региональных интересах. В масштабе Нахчывана это будет касаться транспорта (складской логистики), промышленности и аграрной деятельности в автономии. Эти выводы подтверждают опубликованные на днях оценки ЕАБР относительно перевозок по МТК к 2030 году: в базовом сценарии 14,6 млн тонн, в оптимистичном - 24,7 млн тонн. Часть этого грузопотока пройдет через Нахчыванский узел в Джульфе. Не будем забывать, что трансвидовые перевозки, включают в себя и авиационный сегмент. Активные работы в этой сфере были начаты накануне пандемии и продолжены в прошлом году. Сдана в эксплуатацию вторая взлетно-посадочная полоса в аэропорту столицы автономии. Теперь, будет обеспечена беспрерывная работа воздушной гавани в случае, если одна из ВПП будет закрыта на ремонт или техобслуживание.

Развитие авиатранспорта усилит связность регионального транспортного узла. Повысит торговую и туристическую активность. В данной сфере автономия обладает практически ещё мало задействованными ресурсами в сфере медицинского туризма, делового туризма - проведение конференций, тренингов, международных семинаров и выставок. Текущее развитие автономии Региональные темпы роста региона оказались несколько снижены в сравнении с основной территорией страны. Так, в первом полугодии 2021 года ВРП (валовый региональный продукт) показал прирост около 0,5%. Но в структуре на душу населения - увеличился на 1% и составил 2875,7 маната. Показательна регионально-отраслевая специфика: в структуре ВРП лидирует промышленная сфера с долей 30,2%. По сравнению с соответствующим периодом 2020 года в I полугодии 2021 года объем промышленной продукции увеличился на 1%, средств, направляемых в основной капитал, – на 0,4% (в основном строительство, и это больше чем по стране в целом), сельскохозяйственной продукции – на 3%, грузоперевозок в транспортном секторе – на 0,3%, услуг информации и связи – на 8,2%. Если говорить об основных фондах (речь об инвестициях в неуглеводородную промышленность, аграрный, складской сектор, и т.д.) то показатели Азербайджана на душу населения являются достаточно скромными в рейтинге ОЭСР. Однако сейчас, после начала восстановления в Зангезурском и Карабахском экономических районах и стратегического разворота к производственно-товарной экономике, Азербайджан получил широкие возможности для увеличения инфраструктурных инвестиций, особенно в модернизацию железных дорог, улучшение орошения, водоснабжение и водоотведение. Предоставление инфраструктурных услуг является весьма различным в разных регионах страны, сельские районы зачастую лишены внимания, которое сосредоточено на столичном бакинском регионе.