Нобелевский лауреат о характере турецко-азербайджанского взаимодействия

Всемирно известный ученый, лауреат Нобелевской премии, профессор Азиз Санджарпровел встречу с коллективом Госкомитета по работе с диаспорой.

Председатель Госкомитета Фуад Мурадов особо подчеркнул, что жизнь и научная деятельность Азиза Санджара и работа, проводимая им во имя духовного единства тюркского мира, являются большим стимулом в воспитании азербайджанской молодежи в духе преданности национально-духовным ценностям, патриотизма, повышении интереса к науке и образованию в глобализирующемся мире. Председатель комитета выразил Азизу Санджару особую признательность за работу, проводимую в области взаимодействия азербайджанских и турецких диаспорских организаций.

Выразив признательность за радушную встречу, Азиз Санджар затронул характер турецко-азербайджанских отношений, опирающиеся на общие корни, национальные и единые ценности, выразил готовность сделать все возможное для дальнейшего укрепления отношений между тюркскими государствами, подчеркнул, что всегда находится рядом с Азербайджаном и дал рекомендации, связанные с совместной деятельностью азербайджанской и турецкой диаспор.

Отметим, что распоряжением президента Ильхама Алиева от 10 сентября 2021 года Азиз Санджар за заслуги в развитии международных гуманитарных связей Азербайджана награжден “Почетным дипломом президента Азербайджанской Республики”.