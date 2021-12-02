Американские военные получили первую модернизированную атомную бомбу

Американский военно-промышленный комплекс передал министерству обороны первый серийный образец модернизированной атомной бомбы B61-12, которая на протяжении полувека состоит на вооружении США, передает РИА Новости со ссылкой на Национальное управление ядерной безопасности США.

Отмечается, что модернизация продлевает жизненный цикл боеприпаса по меньшей мере на 20 лет, что позволяет использовать его с существующих и перспективных авиационных платформ. Согласно пресс-релизу, при модернизации была существенно снижена мощность боеприпаса, но повышение точности за счет применения новой хвостовой части сохранило его тактико-технические характеристики.

B61-12 может применяться в свободнопадающем и корректируемом режимах со стратегического бомбардировщика B2, истребителей-бомбардировщиков F-15, F-16, PA-200 «Торнадо», а также «будущих авиационных платформ F-35, B-21, F/A-18F».