Полиция продолжает задерживать на улицах больных COVID
Сотрудники органов внутренних дел задержали в общественных местах 9 активных больных коронавирусом, нарушивших самоизоляцию. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Азербайджана.
Инфицированным было назначено лечение в домашних условиях, но они самовольно покинули места проживания.
Сотрудники полиции провели разъяснительную беседу и вернули больных в места проживания с соблюдением медицинских процедур. Об этом были проинформированы соответствующие органы здравоохранения.