Милли Меджлис Азербайджана обсудил сегодня на пленарном заседании законопроект «О прожиточном минимуме в Азербайджане на 2022 год», сообщает парламентский корреспондент haqqin.az.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в последнем, третьем чтении. Согласно законопроекту, прожиточный минимум на будущий год по Азербайджану установлен в размере 210 манатов (в 2021 году прожиточный минимум составил 196 манатов), для трудоспособного населения - 220 манатов, пенсионеров - 176 манатов, детей - 193 маната.

Также на заседании парламента Азербайджана сегодня после обсуждений был вынесен на голосование и принят в последнем, третьем чтении законопроект «О размере критерия нуждаемости в Азербайджанской Республике в 2022 году». Критерий нуждаемости на следующий год определен в размере 200 манатов (в 2021 году критерий нуждаемости составил 170 манатов).