Китай удалил Литву
Китай с декабря вычеркнул Литву из своей таможенной системы, из-за чего прибалтийские предприниматели не могут растаможить свои товары. Об этом сообщает obzor.lt.
Наличие жалоб на проблемы с поставками литовских товаров в Китай подтвердили и в МИД Литвы.
«Министерство информировано о вероятных преградах для попадания литовских товаров в Китай, мы поддерживаем связи с литовскими компаниями, собираем всю возможную информацию с китайской стороны о вводимых ограничениях, а также контактируем с Еврокомиссией на предмет реакции на уровне ЕС», – говорится в заявлении литовского внешнеполитического ведомства.
Глава литовской конфедерации промышленников Видмантас Янулявичюс, в свою очередь, заявил, что это создает большую проблему для бизнесменов.
«По ошибке или нет, Литва вычеркнута из электронной системы таможенного декларирования поступающих в Китай грузов. Как таковой Литвы нет, и это, конечно, создает проблему сегодня для отправки грузовых контейнеров из порта Клайпеды. Это несколько предприятий, работающих в мебельной промышленности и деревообрабатывающем секторе», – рассказал Янулявичюс.
Отметим, что отношения Пекина и Вильнюса обострились после того, как власти Литвы разрешили Тайваню, который Китай считает своей территорией, открыть представительство в стране. В августа 2021 года Китай отозвал своего посла из Вильнюса.
Официальное представительство Тайваня открылось в Вильнюсе в ноябре. В связи с этим МИД Китая выразил свой протест и принял решение понизить уровень дипломатических отношений с Литвой до уровня поверенного в делах.