Китай удалил Литву

Китай с декабря вычеркнул Литву из своей таможенной системы, из-за чего прибалтийские предприниматели не могут растаможить свои товары. Об этом сообщает obzor.lt.

Наличие жалоб на проблемы с поставками литовских товаров в Китай подтвердили и в МИД Литвы.

«Министерство информировано о вероятных преградах для попадания литовских товаров в Китай, мы поддерживаем связи с литовскими компаниями, собираем всю возможную информацию с китайской стороны о вводимых ограничениях, а также контактируем с Еврокомиссией на предмет реакции на уровне ЕС», – говорится в заявлении литовского внешнеполитического ведомства.