В соответствии с планом боевой подготовки на 2021 год в подразделениях ракетных и артиллерийских войск Азербайджана были проведены тактические учения с боевой стрельбой.

Как сообщили haqqin.az в Министерстве обороны, на учениях во взаимодействии с другими родами войск были отработаны приемы управления огнем, отточены навыки принятия командирами оперативных решений, усовершенствованы знания и умения военнослужащих.