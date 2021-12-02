Артиллеристы провели учения с боевой стрельбой фото, видео
В соответствии с планом боевой подготовки на 2021 год в подразделениях ракетных и артиллерийских войск Азербайджана были проведены тактические учения с боевой стрельбой.
Как сообщили haqqin.az в Министерстве обороны, на учениях во взаимодействии с другими родами войск были отработаны приемы управления огнем, отточены навыки принятия командирами оперативных решений, усовершенствованы знания и умения военнослужащих.
В ходе учений, проводимых с целью повышения полевой выучки и практических навыков личного состава, артиллерийские подразделения были выведены в районы сосредоточения, где заняли огневые позиции в назначенных районах.
Подразделения ракетных и артиллерийских войск Азербайджана точным огнем уничтожили цели условного противника.