Милли Меджлис принял поправки в Налоговый кодекс

Одним из предложений по уменьшению налогового бремени населения посредством социальных льгот является освобождение от подоходного налога материальной помощи до 10 тысяч манатов, предоставляемой членам семей шехидов, а также военнослужащим с инвалидностью вследствие ранения в ходе военных операций за свободу, суверенитет и территориальную целостность Азербайджана. Было предложено освободить от подоходного налога материальную помощь до 10 тысяч манатов, предоставляемую физическим лицам, относящимся к этой категории, независимо от ее целевого назначения.

Поправки предусматривают как применение налоговых льгот по различным направлениям, включая освобождение от уплаты налогов, так и повышение ставок акцизов на различные товары и штрафов за различные нарушения.

Еще одно предложенное изменение в Налоговый кодекс - освобождение от подоходного налога суммы до 10 тысяч манатов, предоставляемой в качестве единовременного пособия, материальной помощи для оплаты лечения внутри страны, в том числе хирургических операций, а также до 40 000 манатов - в качестве материальной помощи, единовременного пособия для оплаты лечения за рубежом, в том числе хирургических операций. Учитывая рост цен в медицинской сфере, а также существующие цены на хирургические операции было предложено повысить эти суммы до 10 000 манатов и до 40 000 манатов соответственно.

Согласно документу, размер акциза на производство за каждый литр питьевого (этилового) спирта, водки, темного алкоголя и темных алкогольных материалов, ликера и ликерной продукции увеличивается с 3,2 манат до 4 манат. Поправки также предусматривают увеличение ставки акцизов на производимые в стране сигареты или заменители из табака.

Кроме этого, поправки предусматривают повышение ставок акцизов на импортируемые автомобили с объемом двигателя свыше 3 тыс. куб. см, с даты производства которых прошло более 3 лет.

Согласно поправкам, с 1 января 2022 года операции по купле-продаже товаров в розничной торговой сети на сумму свыше 4 тыс. манатов в обязательном порядке должны осуществляться в безналичной форме. Услуги, оказываемые в медицинских учреждениях, и стоимость которых превышает 500 манатов, также в обязательном порядке должны оплачиваться в безналичной форме.