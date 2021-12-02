Лукашенко: Беларусь никогда не станет Украиной

На Западе потребовали от Минска быть "демократическим, перспективным, как Украина", но в республике ответили, что этого никогда не будет, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, передает РИА Новости со ссылкой на госиздание "СБ.Беларусь сегодня".

"Суммируя все их претензии, а уже от претензий они перешли к более жестким требованиям и ультиматумам, от нас требуют, чтобы Беларусь стала такой, как Украина. Цитирую: "демократическим, перспективным развитым государством, как Украина". На что четко два дня назад им было отвечено: мы никогда не станем Украиной", - отметил президент.

Лукашенко объяснил, чего хотят противники Беларуси, и заметил, что есть каналы, по которым они связываются.