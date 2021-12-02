Ректор Киевского университета в интервью haqqin.az: «Пандемия навсегда изменила систему образования»

Пандемия навсегда изменила мировую систему образования, которая уже никогда не будет такой, какой была до COVİD-19. С таким уверенным умозаключением выступает не только мировое экспертное сообщество, но и руководители известных вузов.

- Судя по всему, мировая система образования оказалась неготовой к такому глобальному вызову, как пандемия коронавируса?

- К сожалению, это так. В марте прошлого года, когда встал вопрос о закрытии всех учебных заведений в Украине, мы обратились за советом к американским теоретикам и практикам дистанционного образования. И выяснилось, что даже у США с их налаженной системой дистанционного образования не было эффективных методик для преподавания в условия локдаунов.

- Почему?

- Видите ли, в таких науках, как медицина, физика, биология, химия, инженерия, необходимы практические занятия, эксперименты. Никакие онлайн-занятия не могут заменить тактильные отношения, живую связь учителя с обучаемым. Таким образом, само время вынуждает нас искать новые возможности адаптации образования к экстремальным условиям. Судя по всему, пандемия ковида закончится не скоро. Пройдет немало времени, пока будет выработан коллективный иммунитет, и ковид наконец станет обычным сезонным ОРЗ. Не говоря уже о том, что надо быть готовыми к новым пандемиям.

- Означает ли это, что нынешние методики дистанционного образования – это уже вчерашний день?

- Нет, конечно. Большая их часть останется методологической базой, которую будут приводить в соответствие с новыми требованиями. Во время недавней поездки во Францию меня ознакомили с системными изменениями, которые будут внесены в образование европейских стран. Работа в этом направлении также идет в Великобритании.

- В чем будут заключаться эти изменения?

- Уже очевидно, что гарантированное большинство крупных лекционных потоков в высших учебных заведениях перейдет в онлайн-режим. Лекции в огромных аудиториях уступят место дистанционной работе, что сэкономит не только загрузку больших помещений, но и, что гораздо важнее, время студентов. А вот практические занятия будут, как всегда, проводиться в контактном режиме. Как говорят китайцы, кризис — это время возможностей. Так что процесс поиска новых возможностей эффективного использования дистанционного обучения будет продолжаться.

- Как, на ваш взгляд, относятся к этим новшествам студенты?

- Мои коллеги, работающие на факультете журналистики, утверждают, что их студенты значительно лучше усваивают учебный материал с дисплеев своих ноутбуков и планшетов, а не с проекций на стене. Да и преподавателю при такой системе легче достучаться до каждого студента.

- Как вы оцениваете роль и перспективы цифровых технологий в обучении студентов?

- Цифровизация высшего образования – это, как нынче модно выражаться, тренд. Не случайно модернизацию системы образования в сторону цифровых технологий активно поддерживают и финансируют ведущие международные организации. Безусловно, мы движемся в сторону гибрида традиционного образования с дистанционным обучением. Впрочем, современные технологии в образовании применялись и до пандемии. К примеру, раньше студенты все время писали за преподавателем, поскольку у преподавателя были книги, а у студентов - нет. Теперь у каждого студента есть доступ к крупным информационным ресурсам, и все значительно упростилось.

- В какой степени процессы, о которых вы говорили, затрагивают школьное обучение?

- Здесь необходимо кардинально пересмотреть традиционную систему уроков и последовательно создавать цифровой контент. Благодаря глобальной цифровизации, база для этого уже создана - мы видим, как наши дети часами просиживают за гаджетами. Следовательно, надо сделать так, чтобы они использовали это время с большей пользой для собственного развития. Чтобы систематизировать этот процесс, нужны профессиональные методисты, которых, к сожалению, пока еще слишком мало.

В целом же цифровые технологии открывают в школьном обучении массу возможностей. К примеру, на планете есть немало мест, где в силу различных обстоятельств школьное обучение невозможно. Или когда школьник по разным причинам не может посещать уроки. Именно для таких случаев обучение в онлайн-режиме – по сути, единственная дорога к просвещению, путь к знаниям.

- Вы допускаете, что в будущем система академического и школьного образования может стать полностью дистанционной?

- Не думаю. При полном дистанционном обучении будет очень непросто поддерживать мотивацию к учебе у студентов и школьников, а это ведь главный фактор в образовании. Онлайн разрывает контакт между учителем и обучаемым и, соответственно, понижает их стремление к знаниям, к совершенствованию.

Положительная же сторона дистанционного обучения заключается в том, что открывает безграничный доступ к информации, способствует быстрому приобщению детей к работе с цифровыми технологиями. Не случайно именно эти аспекты обсуждаются и анализируются на Всемирном экономическом форуме в Давосе: хорошее образование ведет к формированию культуры образованного и экономически свободного гражданина, расширяет его возможности создавать креативные идеи, стартапы, ноу-хау и др. Мир динамично меняется, и в ногу с ним должно меняться образование.