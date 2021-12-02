Официальным дистрибьютором Life Fitness в Азербайджане является компания Zeta Trading, которая предлагает широкий ассортимент спортивных тренажеров в шоуруме по адресу: пр. Нефтяников, 143.

Life Fitness — крупнейший мировой лидер с более чем 60-летней историей, производящий премиальное оборудование для фитнес-клубов и спортивных центров. Компания создает кардио- и силовые тренажеры под брендами Life Fitness, Hammer Strength и Cybex. Благодаря многочисленным новшествам и использованию передовых производственных процессов, спортивные тренажеры Life Fitness пользуются большим спросом в сфере спортивного оборудования.

Таким образом, компания Zeta Trading стала эксклюзивным поставщиком тренажеров Life Fitness для большинства фитнес-клубов, спортивных и жилых комплексов столицы и предоставила им еще больше возможностей для создания наилучших условий для занятий спортом.

Внутренняя отделка и оформление интерьера шоурума выполнены в стиле «лофт», что делают интерьер магазина просторным и современным.

Персональный менеджер магазина на месте предоставит необходимую информацию по эксплуатации тренажера. Оборудование можно посмотреть и опробовать в действии.

Доставка фитнес-оборудования из шоурума осуществляется в полной сохранности, в кратчайшие сроки и абсолютно бесплатно!

Также следует отметить, что компания представляет собственный сервис обслуживания. Таким образом, владельцы тренажеров Life Fitness получат профессиональное, своевременное и качественное техническое обслуживание сертифицированных специалистов с опытом работы свыше 15 лет.

Оборудование Life Fitness пользуется популярностью среди профессионалов фитнеса во всем мире, ему отдают предпочтение лучшие отели, фитнес-клубы и ведущие спортивные команды. Однако не только коммерческое оборудование, но и линейка домашних тренажёров Life Fitness отвечает высоким стандартам качества, безопасности, комфорта и эффективности.

Кардиотренажеры серии Activate отвечают высочайшим стандартам качества Life Fitness и обеспечивают эффективные кардионагрузки и без воздействия на спину и суставы ног. Система амортизации Flex Deck снижает нагрузку на суставы на 30% и увеличивает эффективность тренировки.

Консоли обладают богатейшим функционалом: создание персональных программ тренировок с виртуальным тренером, контроль биения сердца и пульса, хранение информации о пользователе, множество развлечений с доступом в Интернет.

За свою долгую историю, компания Life Fitness получила награды: за инновационные технологии, премиальный дизайн и безупречное качество своего оборудования, которое служит подтверждением бессменного мирового лидера в производстве премиального фитнес-оборудования.

Life Fitness – это больше чем просто производство качественного оборудования. Это решения, которые помогают добиваться поставленной цели в спорте и во всех сферах жизни!

Подробную информацию о новинках и действующих акциях, можно получить, пройдя по ссылке https://www.instagram.com/lifefitnessazerbaijan/?hl=ru на официальной странице компании, а так же по номеру +994 55 224 1313