Граждан Кувейта и Бахрейна крупно оштрафовали в Саатлы
В ходе контрольных мероприятий, проведенных сотрудниками Государственной службы экологической безопасности в Саатлинском районе, были оштрафованы иностранные граждане, нарушившие требования законодательства Азербайджанской Республики «Об охоте». Об этом сообщил начальник Госслужбы Хикмет Ализаде.
По его словам, нарушители являются гражданами Кувейта и Бахрейна.
В соответствии с требованиями законодательства было проведено необходимое оформление протоколов. Виновники оштрафованы на сумму 10 352 маната.