Сколько Азербайджан потратил на вакцинацию

На вакцинацию населения Азербайджана от COVID-19 правительством до сих пор было направлено 433 млн манатов ($254,7 млн). Об этом заявил премьер-министр страны Али Асадов, в ходе выступления на сегодняшнем заседании парламента.

По его словам, в следующем году также будут продолжены работы, направленные на предотвращение пандемии.

Напомним, добровольная вакцинация стартовала в Азербайджане 18 января 2021. Предполагается, что процесс будет проведен поэтапно в 2021-2022 гг.

В настоящее время в стране при вакцинации используются вакцины CoronaVac, AstraZeneca, "Спутник V" и Pfizer. По состоянию на 2 декабря 2021 года привито 60% населения страны в возрасте старше 18 лет.

В целом, до сих пор населению сделано 10 млн 604,976 тыс. доз вакцин. При этом две дозы получили 4 млн 578,492 тыс. человек.