Уходит с молотка Джейранбатанский завод

Сегодня, 3 декабря, на денежном аукционе продан 44,23%-ный пакет акций ОАО "Ceyranbatan Dəmir Beton". Как сообщает «Туран» со ссылкой на Государственную службу по имущественным вопросам, акции проданы по номинальной стоимости и выручка от их приватизации составит 476,8 тыс. манатов.

С 6 по 10 декабря пройдет специализированный денежный аукцион по приватизации 55% акций этого предприятия.

Агентство напоминает, что ОАО "Ceyranbatan Dəmir Beton" создано в 2011 году на базе Джейранбатанского завода по производству железобетонных плит. Компания имеет 528,8 тыс. акций. Члены трудового коллектива ранее приобрели 4 084 акции (0,77%).

Джейранбатанский железобетонный завод построен в 1965 году. Предприятие занимает 6,43 га, в том числе под строениями - 2,9 га. В 2017 году Госкомитет по имуществу выставил на инвестиционный конкурс 99,23% акций и требовал от потенциальных инвесторов представление инвестиционной программы на сумму 2 млн манатов, однако инвесторы не проявили интерес этому предприятию.