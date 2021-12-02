Главный советник Эрдогана умерла от коронавируса

Скончалась Гюльдал Акшит, главный советник председателя правящей партии Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом телеканалу CNN Türk сообщил глава МВД страны Сулейман Сойлу.

По словам Сойлу, 61-летняя Акшит заболела коронавирусом и была госпитализирована. "Сегодня она скончалась в больнице", - известил министр.

Отмечается, что Акшит являлась одним из основателей правящей Партии развития и справедливости. Ранее она также занимала пост министра туризма.