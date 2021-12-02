Абдуллаев сядет на 16 лет за умышленное убийство

Завершено судебное следствие по уголовному делу 21-летнего Гасанаги Абдуллаева, обвиняемого в умышленном убийстве, и 18-летнего Эльвина Шаммедова, обвиняемого в хулиганстве.

Как сообщает haqqin.az, на заседании суда был зачитан приговор, согласно которому Г.Абдуллаев приговаривается к 16, а Э.Шаммедов - к 3 годам лишения свободы.

Согласно обвинению, 26 ноября прошлого года Г.Абдуллаев вместе со своим другом Э.Шаммедовым для выяснения отношений на почве возникшего ранее спора встретился с Али Нуриевым и его друзьями Али Алиевым, Эльвином Керимовым, Бабеком Машадиевым и Эльтаджем Расуловым на улице 2-я Алатава Ясамальского района Баку.

Абдуллаев по ходу выяснения отношений нанес Али Алиеву многочисленные удары ножом. В свою очередь, Шаммедов напал на участников конфликта, забросав их камнями.