Киев заявил о тысячах российских военных на границе

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что на границе находятся более 94 тыс. российских военнослужащих, которые могут быть задействованы для эскалации ситуации в Донбассе.

«Сейчас вокруг Украины и в Крыму в постоянной готовности находится 41 батальонно-тактическая группа, из которых 33 на постоянной основе, 8 дополнительно переброшены в Крым», - рассказал Резников во время «часа вопросов к правительству» в Верховной раде в Киеве.

Резников считает, что российская сторона будет готова к масштабной эскалации к концу января. По его словам, украинские разведчики анализируют все возможные сценарии, включая худшие.

Глава Минобороны подчеркнул, что эскалация является вероятным, но не обязательным сценарием.