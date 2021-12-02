Фальшивые деньги и наркотики стоили Гулиеву 15 лет свободы
Завершено судебное следствие по уголовному делу 26-летнего Эльмина Гулиева, обвинявшегося в контрабанде и незаконном обороте наркотиков, а также распространении фальшивых денег.
Как сообщает haqqin.az, в ходе судебного заседания был зачитан приговор, согласно которому Э.Гулиева приговорили к 15 годам лишения свободы.
Отметим, что у задержанного 26 мая этого года на территории поселка Масазыр Апшеронского района Э.Гулиева было изъято около 6 килограммов наркотических средств, привезенных из Ирана контрабандным путем (2 кг 415 г героина, 3 кг 145 г метамфетамина, 470 г опия), 3 единицы электронных весов и фальшивые денежные купюры на 4400 долларов США.