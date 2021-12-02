Азербайджанцы могут официально побороться за $278 млн в лотерее США Powerball в эту субботу

Джекпот лотереи США Powerball достиг 278 млн долларов , и это крупнейший лотерейный приз во всем мире на сегодняшний день. Вы можете официально побороться, а, возможно, и выиграть $278 млн, купив лотерейные билеты на сайте thelotter.net.

Лотерея Powerball всегда разыгрывала потрясающие призы, но всемирную известность она снискала в начале 2016 г., когда джекпот превысил полтора миллиарда долларов. Этот приз вызвал невероятный ажиотаж по всему миру, который только рос с каждым переходом приза, пока наконец 16 января трем игрокам не удалось сорвать приз в $1,586 миллиарда.

Для выигрыша джекпота нужно угадать 6 номеров: 5 обычных (основных) из диапазона 1-69, и один дополнительный номер («Powerball») от 1 до 26. Также следует отметить второй приз размером в $1 миллион, который вы выиграете, угадав только 5 основных чисел (без дополнительного шара).

• Джекпот Powerball достиг 278 млн долларов. Ближайший тираж пройдет в ночь с субботы, 4 декабря.

• Для вашего удобства сервис запустил спецсайт theLotter.net, на котором граждане Азербайджана могут приобрести билет, содержащий всего одно поле, по минимальной цене в 5 долларов!

Можно ли играть в Powerball из Азербайджана?

Ответ на этот вопрос однозначен: да! Согласно правилам, установленным Multi-State Lottery Association (MUSL), играть в Powerball можно из любой страны мира. Да, ее билеты продаются только на территории США, но здесь вам поможет сервис покупки лотерейных билетов theLotter.

Зарегистрируйтесь на сайте theLotter.net.

Выберите лотерею Powerball из более чем 50 лотерей, представленных на сайте.

Отметьте 5 номеров (от 1 до 69) в игровом поле.

Выберите 1 номер ‘Powerball’ (от 1 до 26) в оранжевой части игрового поля.

Пресс-секретарь компании Адриан Коореманс объясняет, как это работает:

“Местные агенты theLotter в США купят билеты от вашего имени. По правилам Powerball, вы не обязаны быть гражданином или резидентом Соединенных Штатов, чтобы участвовать в лотерее”.

Что произойдет, когда вы выиграете джекпот?

После оформления заказа местные агенты в США купят официальные билеты от вашего имени. Ваши билеты будут отсканированы и загружены в ваш аккаунт перед розыгрышем. Сервис взимает с клиентов небольшую комиссию за транзакцию, при этом комиссии с выигрышей не взимаются.

Если вам повезет выиграть, ваш приз будет переведен на ваш личный счет, и вы сможете вывести его в любое время. (Если вы выиграете джекпот, вам нужно будет прилететь в США, чтобы получить приз лично.) Вы получите всю сумму приза, за вычетом федеральных налогов США, без комиссии!

Более 6 миллионов человек выиграли огромные, средние и мелкие призы на сайте!