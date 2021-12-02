Ага Гасымлы, обозреватель haqqin.az 14:11

В Армении c треском провалилась политика эмбарго на ввоз турецких товаров. Отметим, что в разгар 44-дневной войны Ереван, в порыве политической истерии, ввел на шесть месяцев запрет на ввоз всех турецких товаров, продление которого является сегодня одной из наиболее горячо обсуждаемых тем в стране. Тут важно отметить, что введенное эмбарго почти не отразилось на содержимом витрин и прилавков армянских магазинов - местные предприниматели, в обход правительственного эмбарго, как ввозили в страну турецкие товары из Ирана и Грузии, так и продолжают ввозить. Другими словами, мы стали свидетелями очередного акта политического трюкачества в исполнении официального Еревана: понимая, что без турецких товаров Армения не выживет, был введен запрет на ввоз товаров с маркой «Made in Turkish», но не на их продажу.

Как передают армянские СМИ, Министерство экономики, уже разработавшее проект продления эмбарго, пока воздерживается от его оглашения, равно как и от публикации анализа влияния эмбарго на внутренний рынок Армении за последний год. Впрочем, и без анализа, если судить по публикациям местных СМИ, не оправдались надежды армянских фермеров, рассчитывавших, что в отсутствие турецких помидоров население начнет покупать более дорогие и значительно уступающие в качестве армянские. Турецкие томаты и ряд других фруктов и овощей по-прежнему монополизируют армянский рынок сельхозпродуктов. Даже несмотря на буйство армянских фермеров, устраивавших пикеты и перекрывавших дороги в 2018–2019 годах с требованием запретить импорт турецких помидоров. По мнению соучредителя Ассоциации экспертов «Экспорт Армения» Эмиля Степаняна, коррупционные схемы, посредством которых турецкие товары, обходя эмбарго, попадают на армянский рынок, способствуют лишь росту объемов и удорожанию стоимости незаконного импорта. Как передает hetq.am, Степанян констатировал, что запрет на ввоз турецких товаров отрицательно сказался на планировании инвесторов и бизнеса.