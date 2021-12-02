Помидоры победили Карабах в Армении Ереван вернулся на турецкие рынки
В Армении c треском провалилась политика эмбарго на ввоз турецких товаров. Отметим, что в разгар 44-дневной войны Ереван, в порыве политической истерии, ввел на шесть месяцев запрет на ввоз всех турецких товаров, продление которого является сегодня одной из наиболее горячо обсуждаемых тем в стране.
Тут важно отметить, что введенное эмбарго почти не отразилось на содержимом витрин и прилавков армянских магазинов - местные предприниматели, в обход правительственного эмбарго, как ввозили в страну турецкие товары из Ирана и Грузии, так и продолжают ввозить.
Другими словами, мы стали свидетелями очередного акта политического трюкачества в исполнении официального Еревана: понимая, что без турецких товаров Армения не выживет, был введен запрет на ввоз товаров с маркой «Made in Turkish», но не на их продажу.
Как передают армянские СМИ, Министерство экономики, уже разработавшее проект продления эмбарго, пока воздерживается от его оглашения, равно как и от публикации анализа влияния эмбарго на внутренний рынок Армении за последний год.
Впрочем, и без анализа, если судить по публикациям местных СМИ, не оправдались надежды армянских фермеров, рассчитывавших, что в отсутствие турецких помидоров население начнет покупать более дорогие и значительно уступающие в качестве армянские. Турецкие томаты и ряд других фруктов и овощей по-прежнему монополизируют армянский рынок сельхозпродуктов. Даже несмотря на буйство армянских фермеров, устраивавших пикеты и перекрывавших дороги в 2018–2019 годах с требованием запретить импорт турецких помидоров.
По мнению соучредителя Ассоциации экспертов «Экспорт Армения» Эмиля Степаняна, коррупционные схемы, посредством которых турецкие товары, обходя эмбарго, попадают на армянский рынок, способствуют лишь росту объемов и удорожанию стоимости незаконного импорта.
Как передает hetq.am, Степанян констатировал, что запрет на ввоз турецких товаров отрицательно сказался на планировании инвесторов и бизнеса.
Согласно официальной статистике, в 2010-2020 годах Армения ежегодно импортировала из Турции товаров на общую сумму от 137 до 270 миллионов долларов. В Турции же, напротив, спрос на армянские товары отсутствует полностью. Чему в немалой степени способствовали меры турецкого правительства, фактически перекрывшего с помощью различных таможенных механизмов ввоз армянских товаров на турецкий рынок.
По информации hetq.am, в Армении есть турецкие товары, доля импорта которых доходит до 90 процентов. Это касается, в частности, трикотажных обоев, хлопчатобумажных тканей, алюминиевых стержней, цитрусовых и т. д.
Характерно, что эмбарго на ввоз турецких товаров в Армению не распространяется на импорт сырья, на долю которого, по расчетам армянского Минэкономики, приходится 20 процентов турецкого импорта.
Предприниматель Арутюн Мнацаканян отмечает, что вопреки ожиданиям запрет на ввоз турецких товаров не оказал в прошлом году положительного влияния на армянский сельскохозяйственный рынок. Турецкие помидоры даже с учетом того, что они попадают в Армению через третьи страны, все равно дешевле, чем произведенные армянскими фермерами. По словам предпринимателя, Армения испытывает дефицит практически по всем видам сельхозпродуктов и сознательно не вводила эмбарго на импорт турецкого сырья, поскольку иначе армянские компании столкнулись бы с большими проблемами.
«В этом году я пробовал импортировать сырье из 4-5 стран, включая ОАЭ, – сказал предприниматель. - Но импорт из этих стран на 12 процентов дороже турецкого сырья. При этом качество у них значительно ниже».
Hetq.am пишет, что сегодня одна из самых обсуждаемых тем в Армении — это вопрос разблокировки транспортных коммуникаций в регионе. Открытие дорог может привести к увеличению объемов торговли между Турцией и Арменией, а вопрос продления эмбарго на импорт из Турции уже поставлен под публичное сомнение.