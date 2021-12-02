Иран разочаровался в переговорах в Вене

Министр иностранных дел Ирана Амир Абдоллахиан заявил, что Тегеран не испытывает оптимизма в отношении позитивного исхода переговоров в Вене. Об этом он сказал в ходе телефонного разговора с главой МИД Японии Хаяси Ешимасой, передает Tasnim.

Говоря о «ядерной сделке», глава иранского внешнеполитического ведомства отметил, что Тегеран был решительно настроен на переговоры в Вене, однако европейские страны и США не проявили доброй воли.

«Мы отправились в Вену, имея четкую повестку дня, однако Соединенные Штаты и три европейские страны не проявили должной воли и намерений в решении вопроса. С одной стороны, официальный Вашингтон хотел вернуться к переговорам, но параллельно продолжает вводить санкции против нашей страны», - сказал Абдоллахиан.