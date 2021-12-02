Американский спецназ научит террористов ПКК проникать в деревни

28 ноября американский спецназ переправил 70 военнослужащих в сирийскую провинцию через Ирак с целью проведения учений для террористов, которые продлятся около месяца. В рамках учений боевиков обучат обращению с легким, средним и тяжелым оружием, а также методам нападения и проникновения в деревни.

Предполагается, что часть террористов после обучения будет направлена в район Шаддади в Хасеке, часть – в окрестности нефтяного месторождения Аль-Омар в Дейр-эз-Зоре, остальные же останутся в Румейлане.

Отмечается, что США и Франция, входящие в состав международной коалиции против террористической организации ИГИЛ, и ранее обучали террористов ПКК в Хасеке и Дейр-эз-Зоре. Американские авиабазы, горно-спортивный комплекс Абдулазиз и нефтяное месторождение Аль-Омар в Дейр-эз-Зоре превратились в полигоны для обучения террористов.