Генпрокуратура Армении заинтересовалась заявлениями карабахского сепаратиста

Генпрокуратура Армении изучает заявления одного из бывших лидеров сепаратистов Карабах а Самвела Бабаяна, озвученные им в интервью местной газете "Грапарак". Об этом в своем Facebook сообщил советник генпрокурора Гор Абрамян.

Речь идет о публикации, где сепаратист Бабаян говорит о фальсификации документов и приказов, касающихся 44-дневной войны в Карабахе.

По словам Абрамяна, сканадальные заявления Бабаяна будут отправлены в орган следствия с целью проверки представленных в них обстоятельств и определения дальнейшего хода разбирательства.

В интервью Бабаян, в частности, заявил, что военное руководство Армении и сепаратистов фальсифицировало и продолжает фальсифицировать документы, пытаясь избежать ответственности за неудачи в войне. Бабаян также утверждает, что пятеро бывших и действующих армянских военных "должны сейчас сидеть в тюрьме". В частности, он называет имена экс-министра обороны Сейрана Оганяна, бывших начальников Генштаба Юрия Хачатурова, Мовсеса Акопяна, Оника Гаспаряна, а также действующего главы Генштаба Артака Давтяна.