Еревану не нужны посредники в диалоге с Баку и Анкарой Заявление армянского эксперта
Армения нуждается в диалоге с Турцией и Азербайджаном. Подобные контакты должны быть налажены без каких-либо посредников, в том числе России. Об этом в интервью Anadolu заявил председатель правления Аналитического центра по глобализации и региональному сотрудничеству, бывший депутат Национального собрания от Армянского общенационального движения Степан Григорян.
По мнению Григоряна, после Второй Карабахской войны на Южном Кавказе сформировались условия для улучшения связей Турции и Армении.
«Армения проиграла войну и на данном этапе слаба. Правительство вынуждено идти на диалог с Турцией и Азербайджаном, но это должны быть переговоры без посредников, в том числе России. Процесс должен протекать не в многостороннем формате, а в двусторонней плоскости», - считает бывший армянский депутат.
Эксперт также допускает, что Турция может стать альтернативой России в регионе. Он отметил, что Турция - страна, проводящая взвешенную и предсказуемую политику: «Вопрос не в том, нравится или нет внешнеполитический курс Анкары. Анкара преследует свои интересы и основывается на них при проведении серьезной политики».
По мнению армянского эксперта, предложение Турции и Азербайджана по открытию коридора в Зангезурском регионе является разумным.
«Турция стремится наладить автомобильный и железнодорожный маршруты через Нахчыван в Армению в Азербайджан и далее на Центральную Азию. Таким образом Анкара стремится сблизиться со странами, с которыми ее связывают общность истории, культуры и языка. Это вполне понятное желание... Россия также поддерживает эту идею и оказывает давление на Ереван в этом направлении», - указал он.
Как считает армянский эксперт, недовольство в армянском общество вызвано самой терминологией «коридор», так как формируется представление о том, что этот маршрут будет находиться под контролем Турции и России. Григорян полагает, что Россия пытается манипулировать позицией сторон, поэтому переговоры должны вестись без посредников.
Карабахскую тематику он назвал основной преградой на пути предыдущих переговоров по нормализации отношений между Анкарой и Ереваном.
Армянский эксперт утверждает, что Москва и в период подписания армяно-турецких протоколов выступала против нормализации отношений Еревана с Анкарой и Баку.
Григорян также отметил, что ошибочные решения, принятые в то время, привели к тому, что безопасность и экономика Армении были полностью доверены России. «Россия не является надежным партнером для Армении. Турция намного надежнее», - заявляет Григорян.