Армения нуждается в диалоге с Турцией и Азербайджаном. Подобные контакты должны быть налажены без каких-либо посредников, в том числе России. Об этом в интервью Anadolu заявил председатель правления Аналитического центра по глобализации и региональному сотрудничеству, бывший депутат Национального собрания от Армянского общенационального движения Степан Григорян.

По мнению Григоряна, после Второй Карабахской войны на Южном Кавказе сформировались условия для улучшения связей Турции и Армении.

«Армения проиграла войну и на данном этапе слаба. Правительство вынуждено идти на диалог с Турцией и Азербайджаном, но это должны быть переговоры без посредников, в том числе России. Процесс должен протекать не в многостороннем формате, а в двусторонней плоскости», - считает бывший армянский депутат.

Эксперт также допускает, что Турция может стать альтернативой России в регионе. Он отметил, что Турция - страна, проводящая взвешенную и предсказуемую политику: «Вопрос не в том, нравится или нет внешнеполитический курс Анкары. Анкара преследует свои интересы и основывается на них при проведении серьезной политики».