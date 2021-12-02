Армянин напал на азербайджанского военнослужащего в Ходжавенде

В пятницу, 3 декабря, около 13:00 азербайджанский военнослужащий, несущий боевое дежурство на одной из позиций на территории Ходжавендского района Азербайджана, подвергся нападению со стороны лица армянского происхождения, сообщили в пресс-службе Минобороны Азербайджана.

Нападавший попытался отобрать оружие у азербайджанского военного. Военнослужащий азербайджанской армии выстрелил в воздух, затем с целью самообороны нейтрализовал нападавшего.

Об инциденте доложено в командование российского миротворческого контингента и совместный российско-турецкий мониторинговый центр.

Проводится расследование.