Беларусь останется без американских долларов

Новые санкции США лишат Беларусь возможности привлекать доллары на внутреннем рынке, поскольку американские банки-корреспонденты перестанут обслуживать эти транзакции. Об этом в интервью РБК заявил старший советник санкционного подразделения Минфина США OFAC Брайан О’Тул.

По его словам, после того как Минфин США ввел пятый пакет санкций против Белоруссии, страна останется без долларов из-за ограничений государственного долга. Согласно тексту директивы, американским гражданам и организациям запрещаются «все транзакции с новым долгом сроком более 90 дней, выпущенным 2 декабря 2021 года или после, включая предоставление финансирования и другие операции».

Отмечается, что новые меры могут нанести ощутимый удар по сильно долларизованной белорусской экономике, так как Минфин страны выпускает преимущественно в иностранных валютах даже внутренний долг, кроме того в долларах номинировано около 60% белорусских облигаций.