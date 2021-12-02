16:30

Министерством труда и социальной защиты населения сдан в эксплуатацию детский реабилитационный центр в Габалинском районе. Выступая на церемонии открытия центра, министр Сахиль Бабаев отметил, что сдача 3 декабря в Международный день инвалидов еще одного реабилитационного учреждения в нашей стране – Габалинского детского реабилитационного центра – является очередным проявлением особой заботы президента Ильхама Алиева об инвалидах и детях с ограниченными возможностями здоровья. Министр отметил, что в 2019-2020 годах 12 учреждений реабилитации и социального обслуживания министерства были капитально отремонтированы, реконструированы, оснащены самым современным оборудованием и сданы в эксплуатацию. За 11 месяцев текущего года в реабилитационных учреждениях министерства были оказаны услуги более 7500 инвалидам. Более 8 тысяч инвалидов были обеспечены более 40 тысячами протезно-ортопедическими и другими средствами реабилитации.

Говоря о том, что в реабилитационных центрах в послевоенное время были оказаны услуги 1600 ветеранам, Бабаев сообщил, что до 1100 инвалидов Карабахской войны получили 10800 средств реабилитации. 164 военнослужащих обеспечены 172 самыми современными электронными протезами 4-го поколения. Глава Минтруда отметил, что в Баку функционирует два детских реабилитационных центров, в которых в течение года медицинскими, социальными, а также учебно-профессиональными реабилитационными мероприятиями охвачены до 3 тысяч детей. Отметив продолжение работ по расширению детской реабилитационной инфраструктуры, министр отметил, что сегодня в Габале открылся еще один такой центр. Он также сообщил, что очередной такой центр будет сдан в эксплуатацию в следующем году в Шамкире. Сахиль Бабаев подчеркнул, что открытие новых реабилитационных центров и расширение их возможностей за счет модернизации системы реабилитации позволит увеличить ежегодное число лиц, получающих реабилитационные услуги, в 3 раза и довести их до 30 тысяч.