Макрон заключил крупнейшую в истории Франции сделку с ОАЭ
Франция подписала с ОАЭ соглашение на поставку 80 самолетов типа Rafale и 12 вертолетов, передает Anadolu.
Документ был подписан президентом Франции Эммануэлем Макроном и наследным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммадом бен Заедом Аль-Нахайяном в рамках визита лидера Франции в ОАЭ.
Предполагается, что поставка французских истребителей в ОАЭ начнется с 2027 года. Это крупнейший в истории Франции контракт на продажу самолетов. Ранее Париж осуществил поставки 54 самолетов типа Rafale Египту: 36 - Катару и 36 - Индии.