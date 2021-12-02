Утверждены новые правила выдачи удостоверения личности для лиц до 15 лет

На пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) на обсуждение в первом чтении была внесена поправка в закон "Об удостоверении личности гражданина Азербайджана".

Согласно поправке, на удостоверении личности, которое выдадут гражданину в возрасте до 15 лет, будет размещено его фото, но не предусматривается взятие отпечатков пальцев и указание личной подписи.

Также на электронном носителе документа не будет информации о его семейном положении, росте, цвете глаз, военной обязанности и сведения об электронной подписи.

После голосования проект был принят в первом чтении.