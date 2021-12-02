Министр Бабаев анонсирует повышение соцпособий
По поручению президента Ильхама Алиева правительством подготовлен очередной пакет социальных реформ. В рамках этого пакета с начала 2022 года произойдет повышение минимальной пенсии. Вместе с пенсией вырастут и пособия. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Сахиль Бабаев в интервью СМИ во время церемонии открытия детского реабилитационного центра в Габале.
Министр отметил, что в 2018-2021 годах рост минимальной пенсии составил 82%, а средней – 60%. Увеличились и пособия – в среднем в 2 раза. В целом в рамках очередного пакета социальных реформ с 2022 года по стране повысятся пенсии, пособия, стипендии, заработная плата, социальная помощь.
Новый социальный пакет, сообщил С. Бабаев, охватит более 2 миллионов человек, а в результате индексации со следующего года также увеличатся пенсии более 1 миллиона 100 тысяч человек.
По его словам, целью пенсионной реформы является не только сохранение устойчивости государственной пенсионной системы, но и применение в этой системе новых гуманистических подходов, повышение доступности пенсионного обеспечения.
«В последние годы в этом направлении были предприняты важные шаги. В пенсионной системе продолжится внедрение новых гуманистических подходов», - подчеркнул министр.