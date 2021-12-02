Министр Бабаев анонсирует повышение соцпособий

По поручению президента Ильхама Алиева правительством подготовлен очередной пакет социальных реформ. В рамках этого пакета с начала 2022 года произойдет повышение минимальной пенсии. Вместе с пенсией вырастут и пособия. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Сахиль Бабаев в интервью СМИ во время церемонии открытия детского реабилитационного центра в Габале.

Министр отметил, что в 2018-2021 годах рост минимальной пенсии составил 82%, а средней – 60%. Увеличились и пособия – в среднем в 2 раза. В целом в рамках очередного пакета социальных реформ с 2022 года по стране повысятся пенсии, пособия, стипендии, заработная плата, социальная помощь.

Новый социальный пакет, сообщил С. Бабаев, охватит более 2 миллионов человек, а в результате индексации со следующего года также увеличатся пенсии более 1 миллиона 100 тысяч человек.